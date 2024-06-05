Luciano Spalletti: Montella her zaman çok kurnaz

EURO 2024 öncesi hazırlık maçında A Milli Takımımız ile 0-0 berabere kalan İtalya'nın teknik direktörü Luciano Spalletti, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZ OLDU"

Takımının performansı ile ilgili konuşan Spaletti, "Hazırlık süresindeyiz, bazı hatalarımız oldu ama daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İki gün sonra kadrodan kimlerin çıkacağına karar vereceğim." dedi.

"MONTELLA ÇOK KURNAZ"

Teknik direktörümüz Montella ile ilgili de konuşan teknik adam, "Türk Milli Takımı'nı gördünüz, dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Montella her zaman çok kurnaz, ona karşı oynarken dikkatli olmak gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"OZAN'A ÇOK ÜZÜLDÜK"

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen İtalyan çalıştırıcı, "Ozan'ın sakatlığına çok üzüldük. Hangi takımdan olursa olsun bir oyuncunun bu şekilde sakatlanarak sahadan ayrılması çok üzücü." ifadelerini de kullandı.