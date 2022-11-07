Luciano Spalletti: PSG'yi çekmediğimize sevindim

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti kurayı değerlendirdi.

İtalyan teknik adam, "Bu aşamada kolay bir rakip yok ama PSG'yi çekmediğimize sevindim." dedi.

"KOLAY OLMAYACAK"

Frankfurt maçlarının da kendileri adına kolay olmayacağını dile getiren Spalletti, "Eintracht Frankfurt, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazandı. Yükselişte olan bir takım. Onlara karşı oynamak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Şubat 2023'ün ikinci haftasında, rövanşları ise Mart ayının ilk haftasında oynanacak.