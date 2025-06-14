Luciano Spalletti'ye Al-Nassr'dan dev teklif

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yeni teknik direktör arayışında Luciano Spalletti'yi listenin başına yazdı. Sportitalia'nın haberine göre, kulüp İtalyan çalıştırıcıya yıllık 18 milyon avro maaş önerdi.

Bu teklif, görevden ayrılması beklenen Stefano Pioli'nin 12 milyon avroluk maaşını geride bırakıyor. Taraflar, Pioli'nin sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

Spalletti, Napoli'de Scudetto zaferinin ardından Eylül 2023'te İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adam, Azzurri ile çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.