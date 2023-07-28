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Spor

Lue, Iverson'ın 'üzerinden geçtiği' an için: Beni rahatsız etmiyor

LA Clippers koçu Tyronn Lue, NBA efsanesi Allen Iverson'ın 2001 NBA Finalleri'nde kendisinin üzerinden geçtiği ünlü anın kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

28 Temmuz 2023 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Lue, Iverson'ın 'üzerinden geçtiği' an için: Beni rahatsız etmiyor
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2001 NBA Finalleri'nin 1. maçında Iverson, Lue'nun kendisini savunduğu bir pozisyonda zorlu bir fadeaway şut sokmuş ve isabeti bulduktan sonra yere düşen Lue'nun üzerinden geçmişti.

O günden bugüne etkisini koruyan ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılmış olan bu an, zaman içinde NBA tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.

Fakat Lue, Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın 'All The Smoke' isimli podcast'ine konuk olduğu bölümde, bu anın sanılanın aksine kendisini rahatsız eden bir şey olmadığını açıkladı:

"İnsanlar sanki beni crossover'la düşürmüş de sonra şutu sokup üzerimden geçmiş gibi bu olayı büyütüyor. Aslında el kaldırdığım zor bir şut sokmuştu ve ben yere düştükten sonra da üzerimden geçmişti. Beni hiç rahatsız eden bir an olmadı. Bugün bile etmiyor."

Serinin ilk maçını kaybeden Lue ve Lakers, sonrasında dört maç üst üste kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

  • Allen Iverson
  • Tyronn Lue

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