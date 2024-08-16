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Spor

Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

16 Ağustos 2024 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!
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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Torti yaptığı açıklamada, "Bu akşam sahaya yüreğimizi koyduk. Bu performanstan sonra Beşiktaş'tan korkmamalıyız. Harika bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz ama son birkaç maçtan bir şeyler öğrendiğimizin de farkındayız." dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "İstanbul'a gidip turnayı gözünden vurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak.

  • Lugano Teknik Direktörü
  • Mattia Croci-Torti
  • Beşiktaş eşleşmesi

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