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Spor

Luis Chavez transferinden Fenerbahçe son anda vazgeçti

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca ile Luis Chavez için görüşmelerde bulundu. Ancak sarı-lacivertli ekip transferden son anda vazgeçti.

1 Nisan 2023 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
Luis Chavez transferinden Fenerbahçe son anda vazgeçti
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Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca forması giyen 27 yaşındaki önlibero Luis Chavez için beklenmedik bir açıklama geldi. Meksika ekibinin Başkanı Armando Martínez, Fenerbahçe ile Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Chavez için transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini anca son anda gerçekleşmediğini dile getirdi.

FENERBAHÇE VAZGEÇTİ

ESPN'e konuşan Armando Martinez, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından Luis Chavez transferi için Fenerbahçe ile masaya oturduklarını belirtirken transferin neden gerçekleşmediğini de şu sözlerle açıkladı:

"Fenerbahçe'yle görüşüyorduk, bonservisi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmıştık. Ancak transfer gerçekleşmedi. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yoktu, yapmamız gerekenleri tamamlamıştık ancak Fenerbahçe transferi sonlandırmadı."

AVRUPA'YA GİEDECEK OYUNCULARA YARDIMCI OLUYORUZ

Avrupa'ya gitmek isteyen futbolcularına kolaylık sağlamak istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan, "Oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesi için her zaman fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu söyledik ve bunu yaptık. Zamanında Erick Gutiérrez ve Hirving Lozano için Meksika futbolunda daha önemli teklifler gelmişti ancak biz bunları geri çevirmiştik. Luis'in durumunda da aynı. Fedakarlık yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA 11'DE BAŞLADI

Bu sezon takımıyla 36 maça çıkan Chavez, 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken Dünya Kupası'nda ise Meksika Milli Takımı'nın çıktığı 3 maça da ilk 11'de başlamış, maçların tamamında 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşamıştı.

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