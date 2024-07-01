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Spor

Luis de la Fuente: Daha fazla gol atabilirdik

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, EURO 2024'te Gürcistan'ı 4-1 yendikleri maçtan sonra açıklama yaptı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 01:31 - Güncelleme:
Luis de la Fuente: Daha fazla gol atabilirdik
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İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, EURO 2024 son 16 turunda 4-1 kazanılan Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Luis de la Fuente maçı değerlendirerek, 'Çok mutluyuz çünkü burada olmanın neye mal olduğunu biliyoruz. Bu skor yanıltıcıydı çünkü maç 8-1 ya da 9-1 bitebilirdi. Gürcistan çok tehlikeli bir takım ama üç direk arasından şut atmayı başaramadı. Bu oyunumuz mutlu olmak için iyi bir neden." dedi.

İspanyol teknik adam konuşmasına devam ederek, 'Bu oyun futbolcuların liyakatidir. Ben onlara aktarıyorum ama yorumlaması gereken onlar ve bunu da çok iyi yapıyorlar. İşlerin gidişatından dolayı çok karmaşık ve güzel bir oyundu. Sakin kalmayı biliyorduk, goller atıldı, daha fazlası da atılabilirdi.' yorumunu yaptı.

Almanya'ya karşı oynanacak maçla ilgili de konuşan Fuente, "Futboldan keyif almaya devam etmemiz gerekiyor. Almanya'ya karşı en iyi versiyonumuzu ortaya koymalıyız. Farklı bir yol denemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Luis de la Fuente
  • İspanya Milli Takım
  • EURO 2024

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