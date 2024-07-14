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Spor

Luis de la Fuente dev final öncesi konuştu!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, EURO 2024 finalinde İngiltere ile oynayacakları maç öncesinde açıklama yaptı.

14 Temmuz 2024 Pazar 00:39 - Güncelleme:
Luis de la Fuente dev final öncesi konuştu!
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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere ile yapacakları maç için sabırsızlandıklarını söyledi.

İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finalinde TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İspanyol teknik adam, maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada sona gelindiğini belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Avrupa Şampiyonası'nın finali spor ve futbol açısından en büyük dönüm noktalarından biri. Bu yüzden mutluyuz, sakiniz, heyecanlıyız ve bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

De la Fuente, organizasyon öncesinde şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Finalde olduğumuz için mutluyuz. Maç bir final. Çok zor, karmaşık bir maç olacak. Çünkü ikimiz de büyük takımlarız, en iyileriyiz, bu yüzden finaldeyiz. Kesinlikle çok dengeli bir maç olacak. Bu tür maçların karar anları genellikle ayrıntılarla belirlenir. Hata yapmayanın ya da daha az hata yapanın kazanma şansı daha yüksek. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. Konsantreyiz. Takım en iyi durumda ve yaşadığımız fiziksel zorlukların üstesinden geldik. Şu an bu önemli finalle yüzleşmek için mükemmel bir andayız." ifadelerini kullandı.

2008-2012 arasında bir FIFA Dünya Kupası, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan milli takım gibi altın bir jenerasyon yakalayıp yakalamadıklarının sorulması üzerine De la Fuente, "Elimizde çok parlak bir nesil var. Çoğunun alt yaş kategorilerinde çok başarılı bir geçmişi var ve bu genellikle gelecekte başarılı olacaklarının habercisidir. O kadar ileri gitmeye cesaret edemem çünkü İspanyol futbol tarihinin efsanevi takımlarından bahsediyoruz. Ancak tarih yazmak istiyoruz. Bu Avrupa Şampiyonası'ndaki gelişim süreci ve katettiğimiz yol, önemli bir tarihin parçasını oluşturdu. İspanyol futboluna çok güveniyorum. Bana büyük bir geleceği müjdeliyor. Bu kadar rekabetçi ve yetenekli bir seviyeye yakınsanız, her zaman kazanma şansınız daha yüksek olur. Bizim amacımız da bu." diye konuştu.

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