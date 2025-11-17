İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Luis de La Fuente: Türkiye maçını kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de La Fuente, yarın oynanacak Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

17 Kasım 2025 Pazartesi 15:00
Luis de La Fuente: Türkiye maçını kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız
ABONE OL

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de La Fuente, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR SORUN YOK"

İspanyol teknik adam, takımda herhangi bir sakatlık sorunu olmadığını söyledi ve, "Türkiye maçı öncesi tüm oyuncular uygun durumda. Şu anda herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Luis de La Fuente, sözlerine, "Dünya Kupası'na otoritemizi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncular uygun durumda. Gruptaki en önemli maça çıkacağız." diye devam etti.

"EN İYİ OYUNCULAR OLACAK"

Türkiye karşısında en iyi oyuncularıyla sahada olacaklarını söyleyen Luis de la Fuente, "Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız. Çok önemli bir maç olarak görüyoruz. Maçı kazanmak durumundayız. Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Oyuncularımın hepsi çok iyi bir kalite ve kapasiteye sahipler." sözlerini sarf etti.

