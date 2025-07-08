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Spor

Luis Diaz adım adım Bayern Münih'e

Liverpool forması giyen 27 yaşındaki Luis Diaz, Alman ekibi Bayern Münih ile ön sözleşme görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Luis Diaz adım adım Bayern Münih'e
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Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ın Liverpool'daki geleceği belirsizliğini korurken, Almanya'dan dikkat çeken bir gelişme geldi. Bild'in haberine göre, 27 yaşındaki yıldız oyuncu Bayern Münih ile ön sözleşme görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tarafların kişisel şartlarda uzlaştığı, Bayern'in artık Liverpool ile transfer ücretini netleştirmek için resmi görüşmelere başlayacağı belirtiliyor.

Luis Diaz için devrede olan tek kulüp Bayern değildi. Barcelona da Athletic Bilbao'dan Nico Williams'la yürütülen görüşmelerin çıkmaza girmesi sonrası Kolombiyalı futbolcuyu alternatif olarak gündemine almıştı. Ancak Diaz'ın tercihini Alman devinden yana kullanması Katalan temsilcisini geri plana itti.

2024/25 sezonunda 50 maça çıkan Luis Diaz, 17 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Anlaşmanın tamamlanması durumunda, Kolombiyalı yıldız Bundesliga'da yeni bir sayfa açacak.

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