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Spor

Luis Diaz: Hakemler de hata yapar

Tottenham'a attığı gol hakem hatasıyla iptal edilen Liverpoollu Luis Diaz, açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2023 Salı 23:51 - Güncelleme:
Luis Diaz: Hakemler de hata yapar
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Luis Diaz, Tottenham'a attığı ve yanlışlıkla iptal edilen gol hakkında konuştu.

Diaz yaptığı açıklamada, "O an sadece benim için değil, tüm takım için çok zor oldu. Devre arası bunu çok konuştuk, belki de bizim için böylesi daha iyidir." dedi.

Hakemler de hata yapar diyen Brezilyalı yıldız, "Olur böyle şeyler, hakimler de insan. Bunu sakince karşılamalıyız" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Luis Diaz, rakip fileleri havalandırmış ancak ofsayt olmamasına rağmen VAR golü iptal ettirmişti. Maçın ardından Hakemlerin hata yaptığı federasyon tarafından açıklanmıştı.

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