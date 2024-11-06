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Spor

Luis Diaz hat-trick yaptı, Liverpool 3 puanı kaptı

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'i konuk eden Liverpool, Luis Diaz'ın hat-trick yaptığı maçta rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

6 Kasım 2024 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
Luis Diaz hat-trick yaptı, Liverpool 3 puanı kaptı
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Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 61, 83 ve 90+2. dakikalarda Luis Diaz, 63. dakikada ise Cody Gakpo kaydetti.

Arne Slot'un takımı bu sonuçla Devler Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Liverpool 4 maçta 9 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Puanını 12'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Arne Slot'un takımı Premier Lig'de de zirvede yer alıyor.

Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen ise 7 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Liverpool, Real Madrid ile karşılaşacak. Leverkusen ise Salzburg'u ağırlayacak.

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