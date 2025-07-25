Luis Diaz için dev teklif! Bayern Münih, Liverpool'un kapısını çaldı

Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Luis Diaz için çarpıcı bir transfer iddiası gündemde. Gazeteci Sasha Tavolieri'nin haberine göre, Bayern Münih 70 milyon avrosu garanti, 10 milyon avrosu bonus olmak üzere toplam 80 milyon avroluk resmi teklif hazırladı.

Alman ekibi, 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun transfere ilgisini dikkate alarak Liverpool ile pazarlıklara hız verdi. Anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Luis Diaz'ın olası satışı, Liverpool'un hücum hattında düşündüğü Alexander Isak transferi için kaynak yaratmasını sağlayacak.