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Spor

Luis Diaz için dev teklif! Bayern Münih, Liverpool'un kapısını çaldı

Alman devi Bayern Münih, Luis Diaz için bonuslarla birlikte toplam 80 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı yıldızın transfere sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanabileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Luis Diaz için dev teklif! Bayern Münih, Liverpool'un kapısını çaldı
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Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Luis Diaz için çarpıcı bir transfer iddiası gündemde. Gazeteci Sasha Tavolieri'nin haberine göre, Bayern Münih 70 milyon avrosu garanti, 10 milyon avrosu bonus olmak üzere toplam 80 milyon avroluk resmi teklif hazırladı.

Alman ekibi, 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun transfere ilgisini dikkate alarak Liverpool ile pazarlıklara hız verdi. Anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Luis Diaz'ın olası satışı, Liverpool'un hücum hattında düşündüğü Alexander Isak transferi için kaynak yaratmasını sağlayacak.

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