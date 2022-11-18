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Spor

Luis Enrique: Leo eşsiz bir oyuncu,bunu hep söylemişimdir

İspanya A Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique, eski oyuncusu Lionel Messi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SporX18 Kasım 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Luis Enrique: Leo eşsiz bir oyuncu,bunu hep söylemişimdir
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İspanya Milli Takım teknik Direktörü Luis Enrique, Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Sahip olduğumuz ilişki ortada. Birbirimize çok iyi davranıyoruz. Bu her zaman böyle olmuştur. Çok baskı alatında çalışıyoruz. Bu yüzden hata yapmamız normal." dedi.

Lionel Messi'nin kendisiyle ilgili olumlu anlamda konuşmasına değinen Enrique, "Leo eşsiz bir oyuncu,bunu hep söylemişimdir. Ona bir şeyler verebildiysem ve o da bunu açıkça dile getirdiyse hedefe ulaşılmıştırdemektir. Bütün oyunculara karşı yapmak istediğim şey bu." ifadelerini kullandı.

Messi dah önce yaptığı açıklamada, "Luis Enrique ile çok iyi bir takım haline gelmiştik. Odönem Barcelona'dan ayrılmasını istememiştik ama o ayrılığı seçti," şeklinde konuşmuştu.

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