Luis Enrique: Penaltılar bize pahalıya mal oldu

İspanya teknik direktörü Luis Enrique, Fas maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Sözlerine rakipelrini tebrik ederek başlayan Luis Enrique, "Öncelikle İspanya gibi bir ülke olarak Fas'ı nasıl tebrik etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Penaltılarda bizden daha iyiydiler. Maça tamamen hakim olduk ve üretmeye çalıştık. Penaltılar bize pahalıya mal oldu." diye konuştu.

Maçta penaltı kaçıran oyunculara değinen Enrique, "İlk üç penaltıcıyı ben seçtim (Sarabia, Carlos Soler, Busquets). Diğer penaltıcılarda oyuncularım hislerine göre kendileri karar verdiler. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Fas kalecisi Bono da muhteşem bir kaleci ve bugün harika oynadı." sözlerini kullandı.

Luis Enrique İspanya Milli Takımı'ndaki görevinin devamıyla ilgili ise, "Sanırım önümüzdeki haftadan itibaren Başkan Luis Rubiales'le sakin bir şekilde oturup konuşacağız. Bu benim için önemli çünkü hayal kırıklığım büyük, bu süreçte de bununla başa çıkmalıyız. Benim sözleşmem bitti. Ben çok rahatım. Bana kalsa başkanımızdan gördüğüm sevgiyle birlikte hayatım boyunca göreve devam edebilirim. Şimdi kendim ve federasyon için en iyi kararı verme zamanı." diyerek açıklamalarını noktaladı.