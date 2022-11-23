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Spor

Luis Enrique: Spekülasyonlara girmeden Almanya karşısına çıkacağız

2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı 7-0 mağlup eden İspanya'da teknik direktör Luis Enrique, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Luis Enrique: Spekülasyonlara girmeden Almanya karşısına çıkacağız
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İspanya'nın teknik direktörü Luis Enrique, Kosta Rika maçı sonrası konuştu.

Enrique maç sonu açıklamasına farklı galibiyetlerinin öneminden bahsederek başladı ve "Bizim için çok özel bir maç oldu çünkü olabilecek en iyi şekilde başlamak istiyorduk. Dünya Kupası açılışları konusunda geçmişte şanssızlıklar yaşamıştık, bugün değiştirdik. Kosta Rika dişe diş oynamayı bildi ama biz oyunun her alanında üstün oynadık." diye konuştu.

İspanyol hoca takımın farklı galibiyetine rağmen oyuncuların rahatlamayacağını söyleyerek, "Spekülasyonlara girmeden Almanya karşısına çıkacağız. Almanya güçlü bir takım ve bizi yenebilirler ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız ve oyun tarzımızda bir değişiklik yapmayacağız." diye konuştu.

Almanya karşısında ilk 11'de değişiklikler yapacağının sinyallerini veren Luis Enrique, "Almanya'ya karşı aynı yoğunlukla maça konsantre olacağımızdan şüphemiz yok, kadroda değişiklikler olacaktır. Oyuncu grubumuz hedefleri olan ve önemli şeyler yapmak isteyen isimlerden oluşuyor." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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