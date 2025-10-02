Luis Enrique'den Nuno Mendes'e övgü: Sahada inanılmazdı

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, Barcelona'ya karşı alınan 2-1'lik tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Zaferi getiren golü Gonzalo Ramos'un kaydettiğini hatırlatan Enrique, özellikle Nuno Mendes'in performansını öne çıkardı. "Nuno Mendes sahada inanılmazdı. Dürüst olmak gerekirse, ikinci yarıda üstünlük bizdeydi" dedi.

Vitiña ve Pedri gibi yıldızlara da övgüde bulunan İspanyol teknik adam, genç oyuncu Mayoulou'ya dikkat çekerek "Bu çocukta özel bir şey var" ifadelerini kullandı.