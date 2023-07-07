İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0619
  • EURO
    28,6282
  • ALTIN
    1612.73
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luis Enrique'den PSG taraftarlarına mesaj
Spor

Luis Enrique'den PSG taraftarlarına mesaj

Paris Saint Germain'in teknik direktörlük görevine gelen Luis Enrique, taraftarlara güven mesajı verdi.

7 Temmuz 2023 Cuma 22:45 - Güncelleme:
Luis Enrique'den PSG taraftarlarına mesaj
ABONE OL

Fransa devi Paris Saint Germian'de teknik direktörlük görevine gelen Luis Enrique, taraftarlara güvence verdi.

İspanyol teknik adam, Paris ekibinin sunduğu şartların özel olduğunu ve az sayıda insanın erişebileceğine değindi.

53 yaşındaki çalıştırıcı, ''Transfer piyasasında çok başarılı olacağız, başarısızlıklar da olacaktır. Birçok karar vermem gerektiğini biliyorum. Birçok oyuncunun PSG gibi büyük bir kulübe uyum sağlaması zordur' ifadelerini kullandı.

Fransız ekibi şu ana kadar Manuel Ugarte, Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna kattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.