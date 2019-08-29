Luis Enrique'den yıkan haber
İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, kemik kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki kızı Xana'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Luis Enrique, son 5 aydır kemik kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki kızının vefat ettiğini açıkladı.
Luis Enrique uzun süre maçlara çıkmadan yönettiği İspanya Milli takımından kızının hastalığı sebebiyle ayrılmıştı.
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