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Spor

Luis Figo: Inter'in şampiyon olmasını isterim

Yenikapı'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Festivali'nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası'nda forma giyen Portekizli eski futbolcu Luis Figo, finalde Inter'in şampiyon olmasını istediğini söyledi.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Luis Figo: Inter'in şampiyon olmasını isterim
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı'da düzenlenen Şampiyonlar Festivali'nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası yapıldı. Turnuvada kendi takımının kaptanlığını üstlenen Portekizli eski futbolcu Luis Figo, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi Finali'nde gönlünün Inter'den yana olduğunu belirten Figo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tabii ki dünyanın en iyi kulüp müsabakalarında yer almak bir onurdur. Favorim yok. Çünkü ben futbolu sahada göstermekten anlarım. Tabii ki o Inter'i çok isterim. Çünkü iki yıl Inter'de oynadım. Umarım yarın güzel bir sonuç olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU TEBRİK EDERİM"

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik eden Luis Figo, "Türkiye Ligi'ni sonuç olarak takip ediyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederim. Tabii ki arkadaşım Jorge Jesus için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdi. Bence ilk senesinde güzel bir iş çıkardı. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum. Bence şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu olmalı. Sıkı çalışmaya devam etmeli" diye konuştu.

  • Luis Figo
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