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Luis Gustavo için Fransa’ya çıkarma

SEZONA güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer bombalarını patlatmaya başlayan Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Luiz Gustavo’nun işini bitirmek için Fransa’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

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Paris’e gidecek olan Sportif Direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 8 milyon euro isteyen Marsilya kulübü ile masaya oturacak. Comolli, Fransız kulübünü 4.5 milyon euroya ikna ederek Gustavo transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak. FFP kriterleri yüzünden UEFA’nın kıskacında olan Marsilya’nın 5 milyon euroluk bir rakama Sambacı’yı Fener’e vermeyi kabul edeceği ifade ediliyor.

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