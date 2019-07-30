Luis Miguel Vieira Silva, Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Portekizli futbolcu için düzenlenen imza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün de hazır bulunduğu aktarıldı.
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