15 Aralık 2021 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:58

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, formasını giydiği ABD Ligi (MLS) takımı Orlando City ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmış ve sarı lacivertli ekibe geri dönmek istediğini dile getirmişti. Brezilya basınında çıkan habere göre; Nani'ye Fluminense'nin talip olduğu ortaya çıktı.

FLUMINENSE, NANI İLE GÖRÜŞTÜ AMA...

35 yaşındaki hücum oyuncusunun Brezilya takımının yönetim kuruluna teklif edildiği ancak bu teklife sıcak bakılsa da Nani'nin istediği ücretin Fluminense'ye çok yüksek geldiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Portekizli futbolcu ile Fluminense arasındaki görüşmelerin ücret farkı nedeniyle şimdilik daha ileriye gidemediği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTEMİŞTİ

Nani, önceki açıklamalarında tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak bunun kendi elinde olmadığını söylemişti.

FLUMINENSE MELO'YU DA TRANSFER ETMİŞTİ

Brezilya kulübü, geçtiğimiz günlerde Palmeiras ile yollarını ayıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'yu kadrosuna katmıştı.