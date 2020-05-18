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Spor

Luis Nani: ''Manchester United'dan sonra Fenerbahçe aynı kalitede değildi''

Luis Nani, kariyerinde yaşadığı dönüm noktaları ve Manchester United'dan sonra Fenerbahçe'ye imza atışıyla ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:26 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:26
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Şu anda MLS Ligi takımlarından Orlando City forması giyen Nani, Manchester United'dan ayrılış hikayesini anlattı. 

"MANCHESTER UNITED'DAN AYRILIP FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDUĞUMDA..."

İngiliz basınına (Daily Mail) konuşan Nani, Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra "Başka bir kulüpte oynamanın asla aynı olmayacağını" söyledi. Nani yaptığı açıklamada, "Gerçeği söyleyeceğim. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte oynamak asla aynı olmayacaktı. Kulüp, yapı, kalite... Ben kimseyi incitmek istemiyorum. İncitmiyorum da. Bunu herkes biliyor." diye konuştu.

NANİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Luis Nani, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 8 gol attı ve 9 asist yaptı. Nani, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer oldu. 

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