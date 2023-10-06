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Spor

Luis Nani: Zor olacağını biliyorduk

Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Luis Nani, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından demeçler verdi.

6 Ekim 2023 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Luis Nani: Zor olacağını biliyorduk
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Trabzonspor'a karşı alınan galibiyette maçın tek golünü kaydeden Luis Nani, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu söyleyen Luis Nani: "Bugün çok zorlu bir mücadeleydi. Trabzonspor güçlü bir takım ve kalitesini gösteren bir takım. Zor olacağını biliyorduk ama iyi bir mücadele gösterdik. Çok pozisyon olmadı ama golü atan biz olduk.' ifadelerini kullandı.

Nani konuşmasını, '3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. 2 haftadır sahamızda kazanıyorduk, bu maçın önemini biliyorduk. Bu maçtan galip geldiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde noktaladı.

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