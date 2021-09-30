Luis Suarez: Baskıyla yaşayıp, sorumluluk almayı seviyorum

30 Eylül 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 18:02

Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, oynadığı her takımda sorumluluk aldığını ve kendisini kanıtladığını söyledi.

Elit seviyede olduğunu kaydeden Uruguaylı oyuncu, "Lider olmayı seviyorum, sorumluluğumun farkındayım. Ben bu statümü savaşarak kazandım, bana vermek istedikleri bireysel ödüllerin üstündeyim. İstatistiksel açıdan bakarsak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin döneminde olduğu bir dönemde 2 Altın Ayakkabı kazandım. Bununla gurur duyuyorum. Barcelona'da Leo yokken sorumluluk aldım, Real Madrid karşısında 3 gol birden attım. Liverpool'da yine Gerrard yokken aynısı oldu. Ajax'ta 21-22 yaşında kaptandım. Artık Atletico'da olduğum için gururluyum, burada baskıyla yaşayıp, sorumluluk almayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta 589 dakika süre alan Suarez, 4 kez ağları sarstı.