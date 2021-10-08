Luis Suarez: Koeman beni maaşımla tehdit etti!

8 Ekim 2021 Cuma 08:11 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 08:11

Geçen sezon Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman tarafından Atletico Madrid'e gönderilmesine karar verilen Luis Suarez, katıldığı canlı yayında sert ifadeler kullandı.

Uruguaylı yıldız Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın kendisine takımdan ayrılmasının söylemesinin sadece 40 saniye sürdüğünü belirterek, "Bu gerçek. Bunu söylemek için 40 saniyelik zaman harcadık. Bana önce planları arasında yer almadığımı söyledi, daha sonra da eğer sözleşmemde iyileştirme yapmazsam Villarreal maçında oynamayacağımı söyledi. Kendisinin veya kulübün beni isteyip istemediğini söyleyebilecek kişiliğe sahip değildi." diye konuştu.

Suarez yakın arkadaşı Lionel Messi'nin ayrılığı ile ilgili de konuşurken, "Messi kendisi ayrılmak istedi ama ben gönderildim. İkimizin aileleri de çok zor zamanlar yaşadı. Barcelona'ya çok şeyler verdiğimi düşünüyorum ve yaşadığımız bu zor günleri geride bıraktık." açıklamasını yaptı