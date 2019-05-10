Luis Suarez sezonu kapattı
İspanya Ligi takımlarından Barcelona'nın yıldız isimlerinden Luis Suarez'in sezonu kapattığı ortaya çıktı.
İspanyol ekip Barcelona'nın, sağ dizinden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in 4 ila 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi.
Suarez'in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası Finali'nde forma giymeyeceği kesinleşti.
Barcelonalı futbolcunun, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesi de beklenmiyor.
Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı.
(AA)
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