Luis Suarez sezonu kapattı

İspanyol ekip Barcelona'nın, sağ dizinden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in 4 ila 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi.

Suarez'in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası Finali'nde forma giymeyeceği kesinleşti.

Barcelonalı futbolcunun, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesi de beklenmiyor.

Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı.

(AA)