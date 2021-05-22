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  • Luis Suarez'den Barcelona'ya sert mesaj! Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı
Spor

Luis Suarez'den Barcelona'ya sert mesaj! Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı

İspanya La Liga'da son haftaya lider giren Atletico Madrid geriye düştüğü maçta Real Valladolid'i 2-1 yendi ve şampiyon oldu. Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak takıma katılan Luis Suarez 21 gol 3 asistle takımın gol yükünü göğüsledi. Madrid ekibi 7 yıl aranın ardından tarihinin 11. şampiyonluğunu elde etti.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:33 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:38
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La Liga'da Real Madrid ve Barcelona ile kıran kıran bir şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, son haftada zafere ulaştı.

La Liga'nın son haftasında Valladolid'e konuk olan Atletico, geriye düştüğü maçta rakibini 57'de Correa ve 67'de Luis Suarez'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Atletico, Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid'in 2 puan önünde zafere ulaştı.

32 MAÇTA 21 GOL

Barcelona'da istenmediği için olaylı bir şekilde ayrılan ve Juventus'un kapısından dönen Luis Suarez, Atletico Madrid formasıyla ligde çıktığı 32 maçta 21 gol atıp 3 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Atletico ile şampiyonluğa ulaşan Luis Suarez maçın ardından, "Barcelona bana değer vermedi ve o süreçte bana kapılarını açan Atletico Madrid oldu. Bu kulübe, bana güvendikleri için sonsuza dek minnettar kalacağım." diye konuştu. Suarez maç sonu gözyaşlarına da engel olamadı.

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