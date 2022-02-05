Luiz Adriano Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi?

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:27

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 23. haftada Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Antalyaspor'da sakatlığı süren Harun Alpsoy ile Ufuk Akyol, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ise Beşiktaş maçı kafilesinde yer alması bekleniyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 24 puanla 17. sırada girdi.