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Spor

Lazio'nun yıldızı Luiz Alberto imzayı atıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncu Luiz Alberto'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:08
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Lazio’nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. İtalya’da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus’un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio’da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi. Di Marzio’nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.

İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio’da devam etmek istediğini belirtmişti.

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