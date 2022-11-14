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Spor

Luiz Felipe Scolari teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı!

Dünyaca ünlü teknik adam Luiz Felipe Scolari, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı. Son olarak Athletico Paranaense'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, Brezilya milli takımı ve Premier Lig ekiplerinde Chelsea'yi de çalıştırmıştı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Luiz Felipe Scolari teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı!
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Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Athletico Paranaense'yi çalıştıran Luiz Felipe Scolari, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdı.

74 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Athletico Paranaense'nin Botafogo'yu 3-0 yenerek ligi 6. sırada bitirdiği ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçtan sonra emeklilik kararını açıkladı.

Brezilya Milli Takımı'nı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Scolari, Portekiz'in ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmasını sağladı.

Kariyerinin büyük kısmını ülkesinde geçiren Scolari, Gremio'yla 1995'te, Palmeiras'la da 1999'da Libertadores Kupası'nı kazandı.

2008-09 sezonunda 7 ay boyunca Chelsea'yi çalıştıran Scolari, Brezilya'nın, ev sahibi olduğu 2014 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'ya 7-1 yenildiği tarihi maçta da kulübedeydi.

  • Athletico Paranaense
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