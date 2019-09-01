Luiz Gustavo Fenerbahçe'de

Uzun süredir Luiz Gustavo’yu transfer etmeye çalışan Fenerbahçe muradına erdi. Henüz görüşmelerin ilk gününde futbolcuyla söz kesen Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızın kulübü Marsilya’yla da el sıkıştı ve transferi noktaladı.

Sarı-Lacivertlilerin en geç yarın Luiz Gustavo’yu İstanbul’a getirip sözleşmeye imza attırması bekleniyor.

LUIZ GUSTAVO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987’de Brezilya’da doğdu. Futbol hayatına ilk olarak Universal FC Largo takımında başladı. 2006 yılında Corinthians takımına geçen Gustavo, 2006-2007 sezonunda CRB takımına kiralık olarak gönderildi.

2007 Ağustos ayında ise Luiz Gustavo, ülke dışında çıkarak Hoffenheim’a kiralık olarak gitti. Bir sonraki sezon ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ile Alman takımı oyuncusu oldu.

2011’de ise Gustavo, değerini katlayarak 17 milyon Euro karşılığında Bayern Münih takımına transfer oldu. Brezilya oyuncunun bir sonraki durağı ise Wolfsburg oldu. 2013 Ağustos ayında 16 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaştı.

Luiz Gustavo’nun son durağı Fransa oldu. 2017 Temmuz’unda Marsilya’ya 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Oyuncunun bu kulüp ile 2021’e kadar anlaşması bulunuyor.

1,87 boyundaki oyuncu sol ayağına daha hakim ve ön libero oynuyor. Aynı zamanda Sol bek ve stoper mevkilerinde de oynayabiliyor.

40 kez milli takım forması giyen Gustavo, geçen sezon Marsilya formasını 38 maçta giydi ve 4 gol atmayı başardı.