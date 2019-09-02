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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de

Sarı-Lacivertliler, Marsilya’ya yaptığı teklifi 5.5 milyon euroya çıkarınca hedefine ulaştı. Dün akşam Türkiye’ye gelen Gustavo bugün F.Bahçe ile sözleşme imzalayacak.

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FENERBAHÇE birinci transfer döneminin kapanmasına saatler kala Luiz Gustavo için son bir atak daha yaparak işi bitirdi. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak istediği ancak kulübü Marsilya’yı bir türlü ikna edemediği Brezilyalı ön libero için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi, 500 bin euro daha yükselterek 5.5 milyon euroya çıkarınca hedefine ulaştı.

EYRAUD SONUNDA PES ETTİ

L’Equipe Gazetesi, Kanarya’nın daha önce yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddeden Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud’ın 5.5 milyon euroya “Evet” dediğini duyururken, tarafların taksitli ödeme konusunda da anlaşmaya vardığını kaydetti. Fransız kulübünün onayı sonrası Brezilyalı ön libero dün akşam Türkiye’ye geldi ve bugün Fener’le sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya’nın Nantes’ta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Rongier’le el sıkıştığı, bu transferin bitmesinin de Gustavo’nun Fenerbahçe’ye gitme yolunu tamamen açtığına dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler’in Brezilyalı futbolcuyla seneliği 3 milyon eurodan 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

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