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Luiz Gustavo onun yerine oynayacak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yeni transfer Luiz Gustavo için kimi 11'den çıkaracağını belirledi.

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Alanya deplasmanında kaza kurbanı olmak istemeyen Ersun Yanal, defansif yönü etkili Rami, Zanka, Jailson ve Gustavo'yu bir arada oynatmayı planlıyor.
 
Emre'den vazgeçmeyi düşünmeyen Yanal ön taraftan bir ismi eksiltme planları içinde.
 
Bu ismin Moses'ın sakatlığı yüzünden 11'de oynayan Deniz Türüç olduğu bildirildi. Yanal'ın Deniz'i kenara alıp, Kruse'yi de kanada kaydırarak ön tarafta, Rodrigues, Kruse ve Muriqi'den oluşan bir üçlü üzerinde durduğu bildirildi.
 
Yanal'ı 4 defansif hamlesinin nedeni hatalar
 
Ersun Yanal'ın; Rami, Zanka, Gustavo ve Jailson'u bir arada oynatma nedeni, Trabzonspor maçında yapılan savunma hataları. Defans oyuncularının birebir hatalarından çok, fazla hücumcu ile oynamaktan kaynaklanan hatalar yüzünden Yanal, antrenmanlarda bu konu üzerine çalışmalar yapıyor.
 
Ancak Yanal orijinal mevkisinde oynayacak oyuncuların takımla katılımalarından sonra bu probleminde aşılacağı görüşü hakim.

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