Luiz Gustavo resmen açıklandı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini KAP'a bildirdi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."
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