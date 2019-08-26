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Luiz Gustavo’da işlem tamam

FENERBAHÇE önceki gün İstanbul’a getirdiği Adil Rami’nin ardından bir transferi daha açıklama aşamasına geldi.

  • Star Spor
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Sarı-Lacivertliler’in Luiz Gustavo ile de her konuda anlaşmaya vardığı, sadece kulübü Marsilya ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Kanarya, Brezilyalı futbolcu için Marsilya’ya 5.5 milyon euro teklif ederken bu rakamı kabul eden Fransızlar’ın ayrıca bonus talep ettikleri ve pazarlığın bu noktada tıkandığı ifade edildi. Bu pürüz de aşılırsa, Fenerbahçe yönetimi Luiz Gustavo için de resmi açıklamayı yapacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Luiz Gustavo’yu çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle ısrarla istediği belirtiliyor. Asıl mevkisi ön libero olan Sambacı, stoperde ve sol bekte de oynarken, ayrıca oyun kurucu özelliği de olduğu için hücuma katkı yapabilecek bir futbolcu. Avrupa’da Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve son olarak Marsilya formalarını giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık bir anlaşma yapılması bekleniyor.

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