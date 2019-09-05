Fransa'nın Foot Mercato sitesinin haberine göre Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Marsilya'ya kendi cebinden 1 milyon euro ödedi.

Marsilya, Gustavo için Fenerbahçe'den daha çok para isterken tecrübeli futbolcunun bu fedakarlığının ardından Marsilya, transfere izin verdi.

TRANSFER 6 DEĞİL 7 MİLYON EUROYA BİTTİ

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için Marsilya'ya 6 milyon euro öderken futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gustavo'nun da Fransız ekibine 1 milyon euro vermesiyle Marsilya'nın kasasına giren toplam para 7 milyon euro oldu.

FFP anlaşması nedeniyle zor günler yaşayan ve transfer yapmak için öncelikle satması gereken Marsilya, Gustavo'nun ayrılığının ardından orta sahaya Valentin Rongier'i transfer etmişti.

(Sporx)