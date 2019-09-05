Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelebilmek için cebinden 1 milyon Euro verdiği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo'nun büyük bir fedakarlık yaparak Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.
Fransa'nın Foot Mercato sitesinin haberine göre Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Marsilya'ya kendi cebinden 1 milyon euro ödedi.
Marsilya, Gustavo için Fenerbahçe'den daha çok para isterken tecrübeli futbolcunun bu fedakarlığının ardından Marsilya, transfere izin verdi.
TRANSFER 6 DEĞİL 7 MİLYON EUROYA BİTTİ
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için Marsilya'ya 6 milyon euro öderken futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gustavo'nun da Fransız ekibine 1 milyon euro vermesiyle Marsilya'nın kasasına giren toplam para 7 milyon euro oldu.
FFP anlaşması nedeniyle zor günler yaşayan ve transfer yapmak için öncelikle satması gereken Marsilya, Gustavo'nun ayrılığının ardından orta sahaya Valentin Rongier'i transfer etmişti.
(Sporx)
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