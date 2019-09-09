Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Bursaspor ile hazırlık maçı yaparken, yeni transferi Luiz Gustavo ayağına aldığı darbe sonrasında oyuna devam edememişti.

Tedbir amaçlı oyundan alınan ve yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.

Luiz Gustavo'ya yapılan kontroller sonrasında oynamasında bir risk bulunmadığı ve Alanyaspor maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda öğrenildi.

ISLA VE MOSES DE DÖNÜYOR

Sarı lacivertlilere, sakatlığı bulunan Victor Moses ve Mauricio İsla'dan da sevindirici haberler gelmişti. Uyluğunda yırtık bulunan ve yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan sağ bek Mauricio İsla ile aynı sebepten dolayı ilk haftada oynanan Gazişehir maçında sakatlananMoses'ın tedavilerinin tamamlanmak üzere olduğu belirlendi

İsla ile Moses, şans verilmesi halinde milli ara dönüşünde 16 Eylül'de gerçekleşecek olan Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.