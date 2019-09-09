Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu
Bursaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun son durumu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Bursaspor ile hazırlık maçı yaparken, yeni transferi Luiz Gustavo ayağına aldığı darbe sonrasında oyuna devam edememişti.
Tedbir amaçlı oyundan alınan ve yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı.
Luiz Gustavo'ya yapılan kontroller sonrasında oynamasında bir risk bulunmadığı ve Alanyaspor maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda öğrenildi.
ISLA VE MOSES DE DÖNÜYOR
Sarı lacivertlilere, sakatlığı bulunan Victor Moses ve Mauricio İsla'dan da sevindirici haberler gelmişti. Uyluğunda yırtık bulunan ve yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan sağ bek Mauricio İsla ile aynı sebepten dolayı ilk haftada oynanan Gazişehir maçında sakatlananMoses'ın tedavilerinin tamamlanmak üzere olduğu belirlendi
İsla ile Moses, şans verilmesi halinde milli ara dönüşünde 16 Eylül'de gerçekleşecek olan Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
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