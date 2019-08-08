Luiz Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
TM Dijital Haber Merkezi
Yaklaşık 1 aydır hem stoper hem de 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ismi sıcaklığını korurken, yıldız futbolcunun Süper Lig’e gelmek istemediği, hatta Brezilyalı oyuncunun aldığı yıllık ücretin bu transferin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü ortaya çıktı.
COMOLLİ İNGİLTERE’DEN OYUNCU BAKACAK
Andre Villas Boas’ın kesinlikle bırakmayı düşünmediği Luiz Gustavo’nun Marsilya’da kalacağı anlaşılırken, 32 yaşındaki futbolcunun Lig 1 devinden yıllık 4-4,5 milyon civarında bir para kazandığı ve oyuncunun kulübünden ayrılmayı aklından geçirmediği ifade edildi. Transfer olması halinde Fenerbahçe’den yıllık en az 5 milyon Euro isteyeceği tahmin edilen Gustavo defteri kapanırken, Comolli’nin tıpkı Şükrü Hanedar gibi İngiltere’ye gideceği ve Premier Lig’de bazı yıldız isimlerle masaya oturacağı öğrenildi.
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