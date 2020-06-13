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  • Luiz Gustova: ''İnsanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu''
Spor

Luiz Gustova: ''İnsanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu''

Fenerbahçe'ye Kayserispor karşısında 3 puanı getiren golü atan Luiz Gustavo maç sonrası açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 00:55 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 00:57
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Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.

"SANIRIM İŞİMİ SEVİYORUM"

32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.

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