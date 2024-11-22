İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5512
  • EURO
    36,0031
  • ALTIN
    3003.17
  • BIST100
    9463.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luka Doncic, 1 hafta parkelerden uzak kalacak
Spor

Luka Doncic, 1 hafta parkelerden uzak kalacak

Dallas Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle 1 hafta parkelerden uzak kalacak.

22 Kasım 2024 Cuma 13:10 - Güncelleme:
Luka Doncic, 1 hafta parkelerden uzak kalacak
ABONE OL

Dallas Mavericks, süperstar oyuncusu Luka Doncic'in sağ el bileğinde zorlanma yaşadığını ve en az bir hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Mavericks, Doncic'in bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini ve Denver Nuggets, Miami Heat, Atlanta Hawks ve New York Knicks'e karşı maçları kaçırmaya hazırlandığını söyledi.

Doncic, Salı günü New Orleans Pelicans'a karşı alınan galibiyetin ardından sakatlığı umursamamış, ilk çeyrekte sorunu hissetmeye başladığını ancak bunun "ciddi bir şey olmadığını" düşündüğünü belirtmişti.

Mavs yıldızı Pazar günü sağ dizindeki morluk nedeniyle sezonun ilk maçını kaçırdıktan sonra, New Orleans Pelicans'a karşı kadroya geri dönmeye hazırlanıyordu.

Doncic bu sezon maç başına ortalama 28,2 sayı, 7,8 ribaund ve 7,8 asist kaydediyor.

  • doncic
  • sakatlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.