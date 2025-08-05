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Spor

Luka Jovic yeni takımına imza attı

Kariyerinde Real Madrid, Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunan Luka Jovic'in yeni adresi belli oldu. Golcü oyuncu Yunanistan Süper Lig takımı AEK Atina, ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 20:12 - Güncelleme:
Luka Jovic yeni takımına imza attı
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Kariyerinde Real Madrid, Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunan Luka Jovic'in yeni adresi belli oldu.

AEK, JOVİC'İ AÇIKLADI

Luka Jovic'in yeni durağı Yunanistan oldu. Sırp golcü AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sırp golcünün yıllık yaklaşık 2,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

KARİYERİ

Kızılyıldız altyapısında yetişen Jovic kariyerinde Benfica, Real Madrid, Fiorentina ve Milan'da forma giydi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Milan formasıyla 17 maça çıkan Sırp futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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