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Spor

Luka Modric, Al-Ahli'nin teklifini reddetti

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşamayan Luka Modric'e teklifler gelmeye devam ediyor. Yıldız isim son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'nin teklifini reddetti.

12 Haziran 2023 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Luka Modric, Al-Ahli'nin teklifini reddetti
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Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Modric için devreye girdi.

İspanyol Gazetesi Marca'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Luka Modric için yıllık 80 milyon euro maaşı gözden çıkardı.

Arap ekibinin Modric için 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

LUKA MODRİC'İN HEDEFİ MADRID'DE EMEKLİ OLMAK

Öte yandan Modric'in teklife sıcak bakmadığı ve Al Ahli kulübünün teklifini reddettiği belirtildi.

Hırvat oyuncunun ilk hedefinin Real Madrid'de kalıp, futbolu Madrid'de bırakmak olduğu vurgulandı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 52 karşılaşmaya çıkan 37 yaşındaki yıldız oyuncu 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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