Luka Modric: Beklemediğimiz bir senaryoyla karşılaştık

Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric, Japonya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldikleri maç sonrası konuştu.

Maç değerlendirmesine özeleştiri yaparak başlayan Modric, "İstediğimiz seviyede oynamadık biliyorum ama yine de ilk yarıda iki - üç pozisyon yakalamıştık. Öne geçseydik belki her şey daha farklı ilerlerdi ama golü yedik ve beklemediğimiz bir senaryoyla karşılaştık." diye konuştu.

Japonya'nın Almanya ve İspanya gibi takımlar yendiğine dikkat çeken deneyimli oyuncu, "Çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktık. Geriye düşmemize rağmen karakter göstererek maçı penaltılara taşıdık. İkinci yarıda oyun yapımızda yaptığımız değişikliklerle önce maça ortak olduk, sonra da penaltılarda başarı gösterdik." sözlerini kullandı.

Çeyrek finaldaki rakipleriyle ilgili ise Modric, "Brezilya veya Güney Kore kim gelirse bugün oynadığımızdan daha iyi olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.