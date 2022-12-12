İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6392
  • EURO
    19,6087
  • ALTIN
    1066.02
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luka Modric: Futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum
Spor

Luka Modric: Futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum

2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da deneyimli futbolcu Luka Modric, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 21:34 - Güncelleme:
Luka Modric: Futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum
ABONE OL

Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, Arjantin karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyledi.

Arjantin karşılaşması için konuşan Modric, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği hatırlatılan Modric, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim." dedi.

37 yaşındaki Modric, 2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.