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Spor

Luka Modric kariyeriyle ilgili kararını açıkladı!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2023 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Luka Modric kariyeriyle ilgili kararını açıkladı!
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Adını Real Madrid tarihine yazdıran 38 yaşındaki Hırvat oyuncu Luka Modric, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Antrenmandan önce basın mensuplarına konuşan Modric, "Geleceğimle ilgili planım Real Madrid'de tarih yazmaya, maçlar ve kupalar kazanmaya devam etmek. Umarım bu sezon öyle olur." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Buradaki her anın tadını çıkarıyorum çünkü dünyanın en iyi kulübünde ne kadar kalacağınızı asla bilemezsiniz." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 20 kez terleten Modric, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2012 yılından bu yana İspanyol devinde forma giyen Hırvat isim, Real Madrid ile şu ana dek 22 kupa sevinci yaşadı.

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