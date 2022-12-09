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Spor

Luka Modric: Kimse bize inanmıyordu

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükselen Hırvatistan'da Luka Modric, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2022 Cuma 22:03 - Güncelleme:
Luka Modric: Kimse bize inanmıyordu
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Hırvatistan Milli Takımı Kaptanı Luka Modric, Dünya Kupası'nda yarı finale kaldıkları Brezilya karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

Tecrübeli yıldız oyuncu Luka Modric, "Asla pes etmediğimizi gösterdik. Dünya Kupası'ndan önce kimse bize inanmıyordu." ifadelerini kullandı.

Penaltılar sonrası Real Madrid'den takım arkadaşı Rodrygo ne söylediği sorulan tecrübeli yıldız, "Rodrygo'ya bunun kendisini güçlendireceğini ve herkesin penaltı kaçırdığını söyledim. EURO2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım." ifadelerini kullandı.

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