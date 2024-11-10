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  • Luka Modric Kopa Trophy için neden Arda Güler'e oy vermedi? İşte Hırvat yıldızın cevabı
Spor

Luka Modric Kopa Trophy için neden Arda Güler'e oy vermedi? İşte Hırvat yıldızın cevabı

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Kopa Trophy'de oy hakkını Lamine Yamal'dan yana kullandı. Arda Güler ile özel bir görüşme yapan deneyimli oyuncu oy vermeme nedenini ise 'Adil olmalıyım, kaliteni gösterebilmen için daha fazla oynamalısın.' diyerek milli futbolcuya açıkladı. İşte detaylar...

10 Kasım 2024 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Luka Modric Kopa Trophy için neden Arda Güler'e oy vermedi? İşte Hırvat yıldızın cevabı
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Ballon d'Or ödül töreninde yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Lamine Yamal kazanmış, Arda Güler oylamada ikinci olmuştu.

Realmadrid Confidencial'de yer alan habere göre; Luka Modric, Kopa Trophy için oyunu Arda Güler yerine Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a verdi.

NEDEN ARDA GÜLER'E OY VERMEDİ?

Modric, milli oyuncu ile bu kararı sonrası özel bir görüşme gerçekleştirdi ve bu kararına açıklık getirdi.

"ADİL OLMALIYIM"

Hırvat yıldız, Arda Güler'e "Adil olmalıyım, kaliteni gösterebilmen için daha fazla oynamalısın." ifadelerini kullandı.

YAMAL 113 OY ALMIŞTI!

Kopa Trophy için Lamine Yamal, 113 oyla ödüle uzanırken Arda Güler'in 26 oy aldığı ortaya çıktı.

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda, 12 maçta 307 dakika sahada kalabildi.

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