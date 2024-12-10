Real Madrid, LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan ve 55. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, takımının 2. golünü kaydederek İspanyol basınında resmen manşetleri süsledi.

Maç sonu takım kaptanı Luka Modric'in Arda Güler'e sarf ettiği sözler ise gündem oldu.

MODRİC'DEN ARDA'YA: KARDEŞİM...

İspanyol basınındaki habere göre Luka Modric'ın, Girona maçı sonrası soyunma odasında Arda Güler'in yanına giderek, "çok gençsin ama gollerinle ve asistlerinle fark yaratıyorsun kardeşim..." dediği aktarıldı. Bu sözler İspanya'da gündem oldu.

Ayrıca haberde Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçında milli futbolcu Arda'yı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü ancak bunun netlik kazanmadığı belirtildi.

Bu sezon eflatun beyazlılarla 17 maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.