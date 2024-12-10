İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8489
  • EURO
    36,7222
  • ALTIN
    2985.5
  • BIST100
    10215.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Luka Modric maç sonu Arda Güler'i kenara çekti! İşte İspanya'da gündem olan o konuşma
Spor

Luka Modric maç sonu Arda Güler'i kenara çekti! İşte İspanya'da gündem olan o konuşma

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti. İspanyol devinin ikinci golünü kaydeden milli futbolcu Arda Güler İspanya'da gündem oldu. Maç sonu takım kaptanı Luka Modric, Arda Güler'i kenara çekti ve konuştu. İşte İspanyanın gündemindeki konuşma...

10 Aralık 2024 Salı 11:17 - Güncelleme:
Luka Modric maç sonu Arda Güler'i kenara çekti! İşte İspanya'da gündem olan o konuşma
ABONE OL

Real Madrid, LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan ve 55. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, takımının 2. golünü kaydederek İspanyol basınında resmen manşetleri süsledi.

Maç sonu takım kaptanı Luka Modric'in Arda Güler'e sarf ettiği sözler ise gündem oldu.

MODRİC'DEN ARDA'YA: KARDEŞİM...

İspanyol basınındaki habere göre Luka Modric'ın, Girona maçı sonrası soyunma odasında Arda Güler'in yanına giderek, "çok gençsin ama gollerinle ve asistlerinle fark yaratıyorsun kardeşim..." dediği aktarıldı. Bu sözler İspanya'da gündem oldu.

Ayrıca haberde Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçında milli futbolcu Arda'yı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü ancak bunun netlik kazanmadığı belirtildi.

Bu sezon eflatun beyazlılarla 17 maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.